Противоракетный щит для Европы: 15 стран уже выразили желание присоединиться к проекту

По меньшей мере 15 стран подписали письмо о намерениях присоединиться к проекту по созданию европейского противоракетного щита, который должен усилить воздушную защиту большей части континента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Система будет иметь несколько уровней для перехвата разных типов ракет с разных высот", - отметили журналисты агентства.

Поддержали замысел преимущественно члены НАТО, в том числе Великобритания и Нидерланды.

Напомним, 12 октября министр обороны Алексей Резников подтвердил получение Украиной немецких систем ПВО IRIS-T и анонсировал поставку NASAMS.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак указал, что мы начинаем более плотно закрывать небо от российских ракет, "ждем NASAMS и создадим собственный небесный щит".

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