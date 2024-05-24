Против ветра, воды и дороги: улучшаем акустический комфорт в машине

Большинство современных автомобилей, даже бюджетного класса, в наиболее типичных режимах движения не донимают экипажа шумами в салоне. Но даже у нового авто часто находится режим езды, при котором в машине будет шумно.

Такова уж особенность современного автопрома, что автопроизводители часто не хотят тратиться на подавление шумов в каком-то одном частотном диапазоне – если эти меры не укладываются в смету разработки. В некоторых случаях эту проблему можно решить своими силами. Однако примерно в половине случаев владельца беспокоят шумы другого, не естественного для данной модели, происхождения.

Все исправно

Как правило, наиболее распространенный источник чрезмерных шумов в легковом автомобиле – это неисправные узлы и агрегаты. Поэтому, начиная борьбу за тишину, прежде всего приведите в порядок все, что работает слишком громко. (Здесь подразумеваем именно постоянные шумы, а не те дополнительные звуки, которые тоже могут возникать при определенных действиях – в повороте, при трогании или торможении.) Список обычно похож для всех моделей:

Выхлопная система. В поврежденном состоянии шумят так называемая гофра, банка глушителя, соединительные трубы, прокладки на стыках;

Двигатель. Здесь причин немало, но долго работать мотор может с проблемами типа неисправного (неотрегулированного) ГРМ, изношенных приводов навесного оборудования, помпы, которая "на подходе";

Трансмиссия. Постоянный вой и жужжание может издавать коробка передач, ведущий мост, неотбалансированный карданный вал;

Ходовая часть. Частая проблема здесь – поврежденные подшипники колесных ступиц, иногда (обычно после ремонта) могут подтирать тормозные колодки. Если изношены шарниры подвески и/или амортизаторы, на выбоинах машина будет издавать дробный стук разных тонов.

Порядок в багажнике

Часто активное звуковое сопровождение обеспечивает содержимое багажника или даже бардачка – там могут несильно стучать, звенеть или скрипеть какие-то мелкие предметы типа домкрата, монтировки, лопатки, баллонного ключа, аэрозоли с антимошкой и т.д. Такой аккомпанемент не всегда можно отличить от звуков работы неисправной подвески или трансмиссии. Поэтому чтобы вычислить причину, придется потратить немного времени, пригласив помощника, который будет вести машину или прослушивать разные ее зоны во время движения.

Когда шумит ветер: ничего лишнего

На скорости свыше 50–60 км/ч начинаются проявления аэродинамических шумов – звук, с которым набегающий поток воздуха обтекает выступающие элементы кузова. Не все из этих шумов удается погасить даже изготовителю, в частности, часто ощутимо свистят зеркала, антенна, рейлинги, а то и декоративные накладки окон.

Устранить эти звуки своими силами невозможно, но владелец должен понимать, что так же добавляют аэродинамических шумов аксессуары, установленные им самостоятельно. К примеру, дополнительная антенна, накладки-ветровки окон, так называемая мухобойка на капоте, верхний багажник и т.д.

Более того, больше обычного могут шуметь на скорости некоторые в целом стандартные, но неродные для вашей модели внешние детали – например, наружные зеркала, колесные колпаки, те же рейлинги на крыше. Нюанс здесь состоит в том, что заводские конструкторы и дизайнеры увязывают аэродинамику каждой модели в комплексе. В то время как чужие элементы на вашем кузове будут обтекаться воздухом не настолько "культурно", как родные – с большим количеством завихрений воздуха.

Шумоизоляция арок

Слабое место многих современных моделей даже вполне высокого ценового сегмента – недостаточная шумоизоляция колесных арок. Поэтому в салон проникает много дорожных шумов: звук качения шин по асфальту, удары камней по крыльям и днищу, шум дождевой воды, которую разбрасывает вокруг себя каждое колесо. Существенно улучшить ситуацию можно, сделав дополнительную вибро-шумоизоляцию колесных арок. Это лучше делать изнутри кузова, используя несколько слоев специальных материалов.

Заметим, что у многих моделей за подавление дорожного аккомпанемента отвечают подкрылки – такие себе вкладыши колесных арок, изготовленные из ворсистого материала. Они не всегда хорошо переносят солевые ванны на зимних дорогах, обмерзают, обвисают и разрушаются. Из-за чего владельцы избавляются от них – добавляя таким образом шумов в салоне.

Наконец, немалую долю в общий шумовой фон в интерьере могут вносить шины – вернее, некоторые их модели. В принципе, в характеристиках покрышек указываются показатели комфортности, и их можно учитывать при выборе новой "обувки".

Если коротко

Автовладельцу, обеспокоенному шумами в машине, следует понимать, что акустический комфорт есть результатом многих составляющих. То есть вопрос нужно решать комплексно, а борьба на каком-нибудь одном фронте заметного результата не даст. Поэтому придется работать как минимум в двух направлениях: сначала привести в порядок все системы машины, которые могут издавать нештатные звуки, а затем прибегать к акустическому тюнингу – принимать дополнительные меры по шумоизоляции.