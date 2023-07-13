Против РФ и Ирана. Байден продлил санкции за неправомерные задержания американцев

"Продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране в связи с находящимися в заложниках и неправомерном удержаниями за рубежом американских граждан", - говорится в сообщении Байдена.

На сегодняшний день под санкциями за неправомерные задержания американцев находятся Федеральная служба безопасности России и разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Санкции против РФ и Ирана за неправомерные задержания американцев

В июле 2022 года Байден подписал указ 14078 о предоставлении американской администрации дополнительных инструментов для предотвращения и пресечения захвата граждан США в заложники и их удержания под стражей. Среди таких инструментов - финансовые санкции и визовые ограничения.

Согласно заявлению официальных лиц США, предпринятые шаги должны стать предупреждением для тех, кто думает о захвате американцев в заложники.

Напомним, в конце марта Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге и обвинен в якобы "шпионаже". Госдеп США объявил Гершковича "неправомерно задержанным" Россией.

Bloomberg сообщало, что российский диктатор Владимир Путин лично одобрил арест Гершковича.