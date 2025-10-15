Против Мостепан готовится дискредитационная кампания в СМИ, - эксперт

"Ожидаем минусовую кампанию против Мостепан. Темы одинаковые и шаблонные: "якобы хищение средств", "сомнительные закупки" или "личное обогащение". Эти люди уже ходят по сайтам и телеграмм-каналам, предлагают размещение фейковых "расследований" и надеются, что грязь прилипнет. Следим внимательно, если такие появятся, то это будет еще одним подтверждением, что Мостепан правильная кандидатура", - написала Кушнир у себя в фейсбук.

Она отметила, что авторами дискредитационной кампании являются те же люди, которые пытаются парализовать работу города обысками и подозрениями, как это делается с руководителями других департаментов киевской мэрии. А также лица, которые ранее имели свои интересы в медицинской сфере столицы, а сегодня пытаются вернуть свое влияние.

"В принципе, Мостепан - достаточно сильный специалист, который может улучшить медицину в столице. Но здесь совпали два момента. Первый - это желание всем известных лиц не допустить ее в КГГА, чтобы парализовать работу города, что мы видим на примере обысков и подозрений другим руководителям департаментов киевской мэрии. Второй момент - это "темщики", связанные с определенными кругами, которые годами имели свои "интересы" в медицинской сфере, а сегодня пытаются любой ценой вернуть влияние. А Мостепан им мешает", - отметила Светлана Кушнир.