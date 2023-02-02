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Против бывшего и. директора "Довженко центра" возбудили дело

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Четверг 02 февраля 2023 21:12
Против бывшего и. директора "Довженко центра" возбудили дело Фото: против бывшего и. директора "Довженко центра" возбудили дело (wikimedia сommons)
Автор: Артем Горовенко

Прокуратурой Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту завладения государственными средствами должностными лицами "Довженко Центра".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно выписке, основанием для открытия дела стали материалы и Акты проверок деятельности центра, которыми установлены нарушения законодательства в части публичных закупок, распоряжение государственными средствами и управление государственным имуществом.

Кроме того, Главным управлением Национальной полиции г. Киева внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения о нарушении ЗУ "О публичных закупках" и превышении служебных полномочий Еленой Гончарук - бывшей исполняющей обязанности директора центра.

Речь идет о нарушении в части "издания и подписания распорядительных документов по предприятию после выдачи приказа об освобождении от исполнения должностных обязанностей".

Против бывшего и. директора &quot;Довженко центра&quot; возбудили дело

Кроме других нарушений, зафиксировано, что, несмотря на то, что "Довженко центр", согласно штатному расписанию имеет правовой отдел с юрисконсультом, юридические услуги центр заказывал в посторонних организациях.

В частности, в январе этого года был заключен договор с адвокатом Крыжановской, предметом которого "Услуги по юридическому консультированию и юридическому представительству" на 199 900 гривен.

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