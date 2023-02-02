Против бывшего и. директора "Довженко центра" возбудили дело

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно выписке, основанием для открытия дела стали материалы и Акты проверок деятельности центра, которыми установлены нарушения законодательства в части публичных закупок, распоряжение государственными средствами и управление государственным имуществом.

Кроме того, Главным управлением Национальной полиции г. Киева внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения о нарушении ЗУ "О публичных закупках" и превышении служебных полномочий Еленой Гончарук - бывшей исполняющей обязанности директора центра.

Речь идет о нарушении в части "издания и подписания распорядительных документов по предприятию после выдачи приказа об освобождении от исполнения должностных обязанностей".

Кроме других нарушений, зафиксировано, что, несмотря на то, что "Довженко центр", согласно штатному расписанию имеет правовой отдел с юрисконсультом, юридические услуги центр заказывал в посторонних организациях.

В частности, в январе этого года был заключен договор с адвокатом Крыжановской, предметом которого "Услуги по юридическому консультированию и юридическому представительству" на 199 900 гривен.