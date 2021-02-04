Протести в Україні: що може змусити людей вийти на вулицю

У разі виникнення протестів до них готові долучитися близько 28% українців. Соціально-економічні негаразди лишаються основними чинниками соціальної напруженості

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи", проведеного в листопаді 2020 року.

Серед причин протесту опитані частіше згадували закриття підприємств (38%), погіршення медичного обслуговування (36%), підвищення тарифів на комунальні послуги (36%) та погіршення умов життя (35%).

Проти запровадження карантинних заходів готові протестувати 20% громадян.

Попри помірну готовність українців брати участь у масових виступах у разі порушень прав чи погіршення умов життя, саме участь у мітингах (25%) та привернення уваги ЗМІ (26%) залишаються найпопулярнішими способами тиску на органи влади. Насильницькі дії як спосіб відповіді на бездіяльність влади практично не мають підтримки громадян (2,5%).

За даними опитування, абсолютна більшість (77,5%) українців негативно оцінювала поточну політичну ситуацію в Україні. Водночас лише 28% опитаних очікували, що в їхніх громадах найближчим часом пройдуть мітинги чи виступи.

Опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром політичної соціології протягом 3-16 листопада 2020 року серед 2002 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", абсолютна більшість українців (89%) підтримують акції протесту з вимогою зниження тарифів. Виступають проти 10% респондентів.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, у грудні 2020 року в акціях протесту готові брати участь 38% дорослих жителів України. Рівень готовності до участі за рік знизився на 10 відсоткових пунктів.