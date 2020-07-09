Протести в Сербії переросли в жорстокі сутички з поліцією

У Сербії другий день не вщухають вуличні заворушення. На тлі протестів, що переросли в зіткнення з поліцією, президент країни Александр Вучич допустив перегляд введених карантинних обмежень.

Про це повідомляє DW.

У першу чергу, мова йде про скасування комендантської години (КГ), введеної кілька днів тому для стримування поширення коронавірусу. Через це на вулиці вийшли тисячі громадян, люди обурювалися посиленням карантину. Вчора найбільш радикалізовані з протестувальників спробували взяти штурмом парламент країни, і їм це вдалося.

Під час протесту і штурму зокрема поліція застосувала коней, кийки та сльозогінний газ, протестувальники атакували правоохоронців підручними засобами. Під час демонстрацій 7 липня постраждали як мінімум 60 осіб, у тому числі 43 поліцейських. 20 учасників протестів були затримані.

У ніч на 9 липня протести поновилися, поліція знову застосувала низку зазначених силових дій для розгону демонстрантів. Президент Сербії Александар Вучич заявив про готовність переглянути рішення про введення НС. Одночасно він заявив, що обмеження для боротьби з коронавірусом в місті буду посилені, оскільки число нових хворих продовжує зростати. Остаточне рішення має бути прийнято в четвер

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич оголосив про введення комендантської години в країні, посилення карантину спровокувало масові заворушення.