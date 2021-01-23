Протести в Росії: поліція затримала більше двох тисяч учасників

Фото: затримання в Москві (fontanka.ru)

На акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального в Росії затримали майже 2,3 тисяч осіб. Найбільше - в Москві і Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє "ОВС-Інфо".

У столиці Росії затримали 855 осіб, у Петербурзі - 327. 95 осіб затримали в Новосибірську.

У статистиці вказані затримання і в окупованому Росією Криму - у Севастополі затримали 6 осіб, в Сімферополі - 8. У цих містах штаб Навального також організував протести.

Раніше повідомлялося, що в центрі Москви сталися сутички учасників акцій протесту на підтримку Олексія Навального і поліції. Правоохоронці продовжують жорстко затримувати протестувальників.

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, у багатьох містах Росії проходять масштабні акції протесту на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Він був затриманий 17 січня відразу по прильоту до Росії з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння. Пізніше суд відправив його під варту на 30 діб.

Крім того, як повідомили журналісти Bloomberg, Навальному в Росії загрожує до 10 років позбавлення волі. В його відношенні російська влада зараз розслідує відразу кілька справ.