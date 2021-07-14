Протести під Радою: Шмигаль відправив заступника міністра на зустріч з людьми

У зв'язку із протестами пенсіонерів системи Міністерства внутрішніх справ у Києві прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив роз'яснити їм ініціативу про підвищення виплат. Він відправив на зустріч з людьми заступника міністра соціальної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду .

"У зв'язку з тим, що сьогодні біля Кабінету міністрів є люди, зокрема, військові пенсіонери, доручаю прямо зараз під час засідання заступнику міністра соціальної політики вийти до людей, пояснити дії уряду і дати гарантії того, що ... люди будуть повністю забезпечені пенсійними виплатами в належному розмірі ", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні пенсіонери МВС влаштували зіткнення з поліцією і намагалися прорватися в будівлю Верховної ради, але щодо них застосували сльозогінний газ.

Кабінет міністрів сьогодні підвищить виплати колишнім військовослужбовцям і поліцейським, встановивши доплату в 2 000 гривень. При цьому мінімальна пенсійна виплата складе 3 854 гривень.