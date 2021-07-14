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Уряд виділить на підвищення пенсій військовим та поліцейським 5,3 млрд гривень

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Україна, Середа 14 липня 2021 11:40
Уряд виділить на підвищення пенсій військовим та поліцейським 5,3 млрд гривень Фото: Кабмін виділив на пенсії військовим та поліцейським 5,3 млрд гривень (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує ухвалити постанову щодо матеріальної підтримки осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб. На ці цілі з державного бюджету у липні-грудні 2021 року потрібно 5,3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 14 липня.

Згідно з документом, з 1 липня 2021 року установлюється щомісячна доплата у сумі 2 000 гривень колишнім військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), поліцейським та іншим особам. Мінімальна пенсійна виплата становитиме 3 854 гривень.

Крім того, для учасників бойових дій мінімальна пенсійна виплата збільшується до рівня 3 893,4 гривень.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, у червні 2021 року в осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) завершується період виплати частини коштів компенсації підвищеного розміру пенсії за 2016-2017 роки і підвищення розмірів пенсій з 2016 року для цієї категорії пенсіонерів не відбувалося. Сумарна виплата пенсії з цією доплатою з 01.07.2021 зменшилася до місячного розміру пенсії та середній розмір цієї виплати складає біля 2 000 гривень.

Крім того після перерахунку пенсій колишнім військовослужбовцям Збройних сил України у 2018 році, їхні пенсії не індексувалися через відсутність відповідного механізму, а диспропорція у розмірах пенсій в залежності від часу їх призначення складає більше 70%. Мінімальні пенсійні виплати для військовослужбовців, зокрема складають близько 2 000- 2 700 гривень.

Водночас на розгляді Верховної ради перебувають законопроекти, які врегульовують питання індексації пенсій військових та поліцейських.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 липня в Києві проходить Всеукраїнська масова акція протесту ветеранів всіх силових структур, що вимагають невідкладного перерахунку пенсій. Під будівлею Верховної Ради між ними і поліцейськими сталися сутички.

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2021 року в Україні становив 3 778,78 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 54,13 Гривень або на 1,45%.

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