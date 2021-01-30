Протести в Парижі: радикали атакували поліцію, відбулися затримання

У Парижі пройшла чергова акція протесту проти закону "Про глобальну безпеку". В ході акції протестувальники кидали в поліцейських пляшки та інші предмети, а правоохоронці застосували водомети і сльозогінний газ.

Про це повідомляє BFMTV.

Акція у Парижі почалася о 13:00 за місцевим часом і тривала з деякими конфліктами між протестуючими і поліцією. За годину до початку комендантскої години (який починається о 18:00) поліція попросила мітингувальників розійтися.

На площі Республіки залишилися частина учасників, які і почали кидати в поліцію різні предмети, включно з пляшками, камінням і петардами. У відповідь на це поліція застосувала водомети і сльозогінний газ. Також почалися затримання.

Відомо, що акції проти закону пройшли і в ряді міст Франції, включаючи Нант, Ліон, Лілль і Страсбург.

Нагадаємо, невдоволення мітингувальників викликає стаття 24 цього закону, що передбачає штрафи за фото - і відеозйомку окремих поліцейських, якщо поширення цих кадрів "загрожує фізичній або психічній недоторканності окремих чиновників".

За дане правопорушення можна буде отримати рік в'язниці або штраф у 45 тисяч євро. Крім того, демонстранти раніше визнали невідповідною реакцію поліцейських, які в ніч на 1 січня розігнали підпільний рейв в Бретанії з участю близько 2400 осіб.