Протести в Литві: внаслідок сутичок постраждали 10 поліцейських, затримано 26 учасників акції

"Поліція застосувала необхідних заходів і розігнала натовп, затримані 26 осіб", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, затримані підозрюються в порушенні громадського порядку і нанесенні травм правоохоронцям.

"Всі вони застосовували незаконні заходи, завдали шкоди поліцейському транспорту, травмували співробітників поліції, закидали камінням автомобіль швидкої допомоги", - зазначено у повідомленні.

Відомо, що троє з 10 постраждалих поліцейських госпіталізовані. Один отримав контузію в результаті вибуху, у двох інших переломи ніг.

Вказано, що в середу силовики продовжують чергувати біля будівлі уряду. Сьогодні влада вирішуватиме питання щодо прийняття обмежень для людей без "паспортів можливостей".