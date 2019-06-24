Протести в Грузії: анти-окупаційний мітинг пройшов в Кутаїсі

В Кутаїсі (Грузія) пройшов анти-окупаційний мітинг на підтримку протестів у Тбілісі. Учасники мітингу знову зажадали дострокових виборів, передає РБК-Україна з посиланням на "Руставі-2".

За словами мітингувальників, якщо їх вимоги не будуть виконані - акції продовжаться. Зокрема, вони переїдуть в Тбілісі і приєднаються до мітингу на проспекті Руставелі.

"Ми засуджуємо російську окупацію, і мітинги триватимуть до тих пір, поки основні вимоги не будуть виконані: відпустити затриманих (на акціях в Тбілісі), звільнити міністра внутрішніх справ Георгія Гахарію і призначити дострокові вибори пропорційно". - заявили учасники акції.

Нагадаємо, увечері 23 червня в Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії на проспекті Руставелі поновилися протестні акції. Вони тривають вже четвертий день.

Приводом для протестів став візит у Грузію російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Перша акція протесту в Тбілісі завершившилась затриманням 305 демонстрантів і госпитализацей понад 200 людей, постраждалих при розгоні? Влада погодилася виконати одну з вимог протестувальників - вдень 21 червня партія "Грузинська мрія" оголосила про відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе.