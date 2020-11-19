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Протести в Берліні: госпіталізовано трьох поліцейських

Автор: РБК-Україна

У Берліні пройшли антикарантинні протести, в ході яких троє поліцейських отримали важкі травми. Вони були госпіталізовані.

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Про це повідомляє Der Tagesspiegel.

Зазначено, що один поліцейський отримав удар ногою по голові, другому вивихнули руку. Також під час акції жінка-поліцейський зламала руку.

Начальник управління берлінської поліції Барбара Словік підкреслила, що правоохоронці, попри постійні образи і зростання агресивного настрою, зберігали спокій, не дозволяли себе провокувати і діяли адекватно.

Як писало РБК-Україна, вчора стало відомо, що в столиці Німеччини Берліні в ході протестів були затримані щонайменше 365 осіб. Повідомлялося про десять постраждалих правоохоронців.

Нагадаємо, протести в Берліні почалися після того, як в Бундестазі почалися дебати щодо законопроекту, який узаконить введення правил, покликаних взяти під контроль епідемію: дотримання дистанції, носіння масок у громадських місцях, закриття магазинів і ресторанів.

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