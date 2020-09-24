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Протести в Білорусі стали агресивними та супроводжувалися сутичками, - МВС

Автор: РБК-Україна

Вчорашні протести в Білорусі набули агресивного характеру та супроводжувалися зіткненнями. Силовики визнали, що застосовували спеціальні засоби і техніку.

Про це у Telegram повідомила офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

Повідомляється, що вчора в Мінську групи протестувальників блокували проїжджу частину. Для припинення безладів силовики використовували спецзасоби і техніку. У Вітебську учасники протесту також масово виходили на проїжджу частину, блокуючи рух. Крім того, на одному з перехресть нібито розсипали металеві шипи.

"Протести набули агресивного характеру та супроводжувалися відкритими зіткненнями з органами правопорядку: камені та інші предмети, пристосовані для заподіяння тілесних ушкоджень, летіли в бік правоохоронців", - зазначила Чемоданова.

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За її словами, серед силовиків є постраждалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вчорашніх протестах у Білорусі затримали більше 360 осіб.

У комітеті Сенату США з міжнародних відносин заявили, що президент Білорусі Олександр Лукашенко втратив легітимність і повинен піти у відставку.

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