Протести в Білорусі стали агресивними та супроводжувалися сутичками, - МВС

Вчорашні протести в Білорусі набули агресивного характеру та супроводжувалися зіткненнями. Силовики визнали, що застосовували спеціальні засоби і техніку.
Про це у Telegram повідомила офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова.
Повідомляється, що вчора в Мінську групи протестувальників блокували проїжджу частину. Для припинення безладів силовики використовували спецзасоби і техніку. У Вітебську учасники протесту також масово виходили на проїжджу частину, блокуючи рух. Крім того, на одному з перехресть нібито розсипали металеві шипи.
"Протести набули агресивного характеру та супроводжувалися відкритими зіткненнями з органами правопорядку: камені та інші предмети, пристосовані для заподіяння тілесних ушкоджень, летіли в бік правоохоронців", - зазначила Чемоданова.
За її словами, серед силовиків є постраждалі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вчорашніх протестах у Білорусі затримали більше 360 осіб.
У комітеті Сенату США з міжнародних відносин заявили, що президент Білорусі Олександр Лукашенко втратив легітимність і повинен піти у відставку.