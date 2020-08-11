Протести в Білорусі: в лікарні знаходяться більше 200 осіб

У Білорусі в лікарні було госпіталізовано більше 200 осіб, які постраждали в результаті зіткнень під час протестів. Деяким пацієнтам були необхідні операції.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Білорусі, передає TUT.BY.

Як зазначили в МОЗ, всім постраждали під час протестів надана необхідна медична допомога.

"В останні 2 дні після несанкціонованих вуличних акцій в службу швидкої медичної допомоги та в лікарні звернулися громадяни з різними травмами. На сьогоднішній момент в стаціонарах республіки знаходяться на лікуванні трохи більше 200 чоловік. В тому числі з забоями м'яких тканин, травмами кінцівок", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Медики додали, що в основному в лікарні зверталися з травмами легкої тяжкості.

"Кілька людей були госпіталізовані з черепно-мозковими травмами, а також з травмами грудної клітини і живота. В основному травми легкого ступеня тяжкості. Кільком пацієнтам потрібно проведення операцій. Стан їх стабілізовано", - відзначили в міністерстві.

За даними Міністерства охорони здоров'я, одна людина загинула під час протестів. Смерть наступила до огляду лікарями швидкої допомоги.

Відзначимо, протести в Білорусі спалахнули після завершення голосування на президентських виборах 9 серпня. За попередніми даними ЦВК, перемогу здобув Олександр Лукашенко. При цьому головний конкурент Лукашенко на виборах Світлана Тіхановська оскаржила результати виборів. При цьому 11 серпня вона покинула країну і виїхала в Литву, після чого в мережі опублікували відео, на якому Тіхановська закликала не виходити на акції протесту. В її штабі заявили, що відео було записано під тиском.

Нагадаємо, 10 серпня в Мінську загинув протестувальник, за даними правоохоронців, у нього в руках стався вибух невідомого предмета.

Також РБК-Україна писало, що в ніч з 10 на 11 серпня в Білорусі затримали 2 тисячі учасників протестів.