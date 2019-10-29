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Протестувальники в Соснівці продовжують блокаду російського вугілля

Новини » Суспільство    29.10.2019 - 17:43
Протестувальники в Соснівці продовжують блокаду російського вугілля
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Раніше активісти блокували рух вагонів з вугіллям на залізничній станції "Соснівка"

Активісти заявили, що будуть продовжувати блокувати вагони з російським вугіллям в селі Соснівка Львівської області. Про це вони заявили в ефірі ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера" 25 жовтня під час обговорення енергетичної безпеки України.

У студії було продемонстровано фото меморандуму з підписом голови парламентського комітету з питань енергетики Андрія Геруса. Згідно з меморандумом, протестувальники з Соснівки, Штаб блокади і представники української влади домовилися, що Україна буде здійснювати перевезення вугілля з Російської Федерації до літа 2020 року. Однак в ефірі ток-шоу Андрій Герус заявив, що це не його підпис.

В результаті цього активісти у Соснівці, заявили, що будуть продовжувати блокаду, оскільки народний депутат відмовляється від підписаного Меморандуму.

"Жителів Соснівки обурило, що він їх так нахабно в ефірі "лоханув" - відмовився від свого підпису!", - сказав в прямому ефірі учасник блокади Дмитро Каганюк.

Після критики Олега Ляшка так званої "поправки Геруса", голова комітету Ради з енергетики та ЖКГ Андрій Герус демонстративно покинув студію пославшись на те, що у нього має відбутися робоча зустріч о 23:00.

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