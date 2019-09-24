Львівська облрада вимагає від МВС розслідувати розгін блокади в Соснівці

Фото: депутати вимагає розслідувати розгін блокади у Соснівці (lvivoblrada.gov.ua)

Також депутати вимагають відсторонити начальника облполіції

Львівська облрада вимагає провести службове розслідування дій правоохоронців під час блокади російського вугілля в Соснівці. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Повідомляється, що 64 депутати Львівської облради проголосували за звернення до міністра внутрішніх справ і начальника Нацполіції.

"Депутати засудили дії співробітників правоохоронних органів і звертаються до міністра внутрішніх справ України А. Авакова та голови Національної поліції України С. Князєва з вимогою негайно провести службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень співробітниками правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Також депутати вимагають встановити винних та притягти їх до відповідальності, а також на час розслідування відсторонити від займаної посади начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області - начальника кримінальної поліції Василя Віконського.

Нагадаємо, у селі Сілець (Львівська область) 21 вересня невідомі заблокували рух вагонів з вугіллям на станції "Соснівка". У поліції заявили, що в разі відмови від добровільного розблокування залізниці правоохоронці застосують силу.

РБК-Україна писало, що у Львівській області затримано 28 учасників блокади залізничних шляхів.