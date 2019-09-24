ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Львівська облрада вимагає від МВС розслідувати розгін блокади в Соснівці

Новини » Суспільство    24.09.2019 - 14:58
Львівська облрада вимагає від МВС розслідувати розгін блокади в Соснівці
Фото: депутати вимагає розслідувати розгін блокади у Соснівці (lvivoblrada.gov.ua)

Також депутати вимагають відсторонити начальника облполіції

Львівська облрада вимагає провести службове розслідування дій правоохоронців під час блокади російського вугілля в Соснівці. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Повідомляється, що 64 депутати Львівської облради проголосували за звернення до міністра внутрішніх справ і начальника Нацполіції.

"Депутати засудили дії співробітників правоохоронних органів і звертаються до міністра внутрішніх справ України А. Авакова та голови Національної поліції України С. Князєва з вимогою негайно провести службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень співробітниками правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Також депутати вимагають встановити винних та притягти їх до відповідальності, а також на час розслідування відсторонити від займаної посади начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області - начальника кримінальної поліції Василя Віконського.

Нагадаємо, у селі Сілець (Львівська область) 21 вересня невідомі заблокували рух вагонів з вугіллям на станції "Соснівка". У поліції заявили, що в разі відмови від добровільного розблокування залізниці правоохоронці застосують силу.

РБК-Україна писало, що у Львівській області затримано 28 учасників блокади залізничних шляхів.

Львівська поліція уточнила кількість постраждали правоохоронців під час розблокування залізниці Під час розгону залізничної блокади у Львівській області постраждали поліцейські
Новини України угольЛьвовская областьблокада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся