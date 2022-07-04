Протестів у Росії не буде, вони підтримують цю війну, - Буданов

"Росія в основному підтримує всі ці дії. Це насправді так, не треба думати, що один Путін такий поганий, а всі інші просто не знають, що робити. Знають, дуже чітко знають і розуміють. Можливо, це наслідок довготривалої пропагандистської роботи з ними", - заявив він.

За словами Буданова, росіяни в основному підтримують все, що відбувається в Україні, в тому числі ракетні удари по мирних громадянах.

"Це ж зараз не важко, у нас XXI століття, відкрийте їх паблік, просто коментарі почитайте, що вони там пишуть. Це ж не пише Путін або Патрушев, наприклад, немає. Вони це підтримують, тому ніяких протестних настроїв там не буде", - зазначив глава української розвідки.

Крім того, Буданов вважає, що слушного моменту для зміни глави Кремля чекає економічна еліта, яка досить сильно постраждала від війни в Україні.