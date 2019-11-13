Через протести в Гонконзі закривають усі школи

Через протести в Гонконзі всі школи призупинять заняття у четвер в цілях безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що після відповідної заяви Бюро освіти Гонконгу закликав протестувальників припинити всі насильницькі дії.

У середу в Гонконзі третій день поспіль тривають акції протесту. Після ескалації насильства призупинено рух деякого громадського транспорту, закриті школи та багато підприємства.

Близько 1 тис. протестувальників перекрили дороги в центральному районі в годину пік в обідній час. Вони, в масках і одягнені в офісну одяг, йшли і кидали цеглини по дорогах і вітринах магазинів.

Раніше поліція на протестах в Гонконзі відкрила вогонь по мітингувальникам, в результаті чого одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, в Гонконзі поліція з охорони громадського порядку у вівторок, 12 листопада, застосувала сльозогінний газ в університетському містечку. Також відбулися зіткнення протестуючих з поліцією.