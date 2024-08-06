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Протесты в Бангладеш: военные заявили о формировании временного правительства

Фото: Вакер-Уз-Заман, главнокомандующий ВС Бангладеш (en.somoynews.tv)
Автор: Владимир Костырин

В Бангладеш на фоне массовых протестов и отставки и бегства из страны премьер-министра Шейх Хасин главнокомандующий армией объявил о формировании временного правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время обращения к нации в телевизионном эфире 58-летний главнокомандующий ВС Бангладеш генерал Вакер-Уз-Заман заявил, что уже провел переговоры с лидерами основных политических партий, за исключением долгоправящей Лиги Авами Хасини.

Также генерал, занявший пост главнокомандующего армией лишь 23 июня, рассказал о планах встретиться с президентом Мохаммедом Шахабуддином, чтобы обсудить дальнейший путь.

По словам Замана, страна сейчас "переживает революционный период".

Он также призвал к прекращению насилия и фоне продолжающихся протестов, в ходе которых уже погибли более 300 человек.

Кроме того, в Офисе военного представителя изменили комендантский час, который ранее был введен правительством Хасины. Отмечается, что теперь он будет действовать с полуночи понедельника до 6 утра вторника, после чего все школы, заводы, колледжи и университеты будут открыты.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что на фоне массовых протестов и демонстраций в Бангладеш премьер подала в отставку и вылетела в Индию на военном вертолете в Индию.

Многочисленные демонстрации и протесты в стране вспыхнули в прошлом месяце. На акциях студенты требовали отменить квоты, по которым 30% рабочих мест на государственной службе было зарезервировано для семей ветеранов, воевавших в войне за независимость Бангладеш против Пакистана в 1971 году.

Также демонстранты требовали отставки премьера Шейха Хасины из-за гибели на протестах сотен людей.

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Бангладеш