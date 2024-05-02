Протесты в Тбилиси: президент Грузии обратилась к демонстрантам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к участникам массовой акции протеста в центре Тбилиси. Она поддержала людей и призвала не штурмовать здание парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
Зурабишвили подчеркнула, что она стоит рядом с участниками митинга.
"Эти протесты необычные, за нами наблюдает весь мир. Сегодняшнее выступление демонстрирует настроение, отношение и решимость народа Грузии. Это самая большая сила для нас, чтобы выиграть ту длительную борьбу, которая заканчивается на выборах, что Грузия никогда не будет Россией!", - отметила президент.
Глава государства также обратилась к "молодежи с пламенем в сердцах" и попросила остановить блокаду и штурм законодательного органа страны.
"Оставьте ворота парламента, там больше ничего не происходит, этот закон уже принят во втором чтении, и наша борьба уже не за этот закон. Наша борьба происходит через выборы и через отмену всех тех законов, которые недавно приняла власть и которые отдаляют нас от нашего европейского пути. Это наша цель", - сказала Зурабишвили.
Она добавила, что сегодня Страстная неделя и призвала участников митинга "мирно встать на проспекте Руставели и "еще раз показать миру, что такое Грузия, что может сделать Грузия и на что способна молодежь Грузии".
В середине апреля парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Документ вводит статус "иностранных агентов", финансируемых и контролируемых иностранными организациями и фондами и схожий на закон, который много лет действует в России.
Перед подготовкой документа ко второму чтению, 30 апреля тысячи людей провели в центре Тбилиси акцию протеста, в ходе время которой произошли столкновения митингующих с полицией.
Однако несмотря на протесты, 1 мая депутаты грузинского парламента одобрили документ во втором чтении. После финального, третьего, чтения, закон будет принят окончательно.
В ночь на 2 мая тысячи грузин заблокировали выходы из парламента и пытались штурмовать здание. Полиция применяла против митингующих водометы и резиновые пули.
Подробнее о причинах массовых акций, угрозах европейскому пути Грузии и о том, приведут ли силовые разгоны к новой революции, - читайте в материале РБК-Украина.
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