Протесты в Тбилиси: президент Грузии обратилась к демонстрантам

Зурабишвили подчеркнула, что она стоит рядом с участниками митинга.

"Эти протесты необычные, за нами наблюдает весь мир. Сегодняшнее выступление демонстрирует настроение, отношение и решимость народа Грузии. Это самая большая сила для нас, чтобы выиграть ту длительную борьбу, которая заканчивается на выборах, что Грузия никогда не будет Россией!", - отметила президент.

Глава государства также обратилась к "молодежи с пламенем в сердцах" и попросила остановить блокаду и штурм законодательного органа страны.

"Оставьте ворота парламента, там больше ничего не происходит, этот закон уже принят во втором чтении, и наша борьба уже не за этот закон. Наша борьба происходит через выборы и через отмену всех тех законов, которые недавно приняла власть и которые отдаляют нас от нашего европейского пути. Это наша цель", - сказала Зурабишвили.

Она добавила, что сегодня Страстная неделя и призвала участников митинга "мирно встать на проспекте Руставели и "еще раз показать миру, что такое Грузия, что может сделать Грузия и на что способна молодежь Грузии".