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Протесты в Тбилиси: Омбудсмен Грузии отреагировал на нападения силовиков на митингующих

Фото: протест в Грузии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Грузии омбудсмен Леван Иоселиани призвал следственные органы поскорее выявить представителей правоохранительных органов и полиции, которые превысили свои полномочия в отношении участников акции протеста в Тбилиси против скандального законопроекта об "иноагентах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

Также в письменном заявлении народного защитника в Грузии звучит призыв о скорейшем выявлении "членов агрессивных групп" на этой демонстрации, и принятия соответствующих правовых мер.

Аппарат грузинского омбудсмена по итогам посещений арестованных на митингах людей сделал заявление о мерах, предпринятых по фактам насильственных действий в отношении оппозиционных политических лидеров, представителей неправительственных организаций, СМИ и других митингующих в Тбилиси.

Реагируя на ряд подобных фактов, народный защитник обратился в Службу специальных расследований, Генеральную прокуратуру, МВД с призывом своевременно расследовать факты нападений на:

  • Левана Хабеишвили,
  • Софо Джапаридзе,
  • Алеко Элисашвили,
  • Гию Джапаридзе,
  • Георгию Мумладзе,
  • Бориса Челе Куруа,
  • Нодара Чачанидзе,
  • Димитрия Чиковани,
  • Байкера Лаша Гвинианидзе,
  • диджея Георгия Шенгелия,
  • отца активистки Анны Субелиани,
  • гражданина США и Грузии Теодора Йонаса,
  • учителя Ладо Абхазава,
  • журналиста интернет-издания "Публика" Александра Кешелава,
  • журналистов этого же СМИ и интернет-издания "Табула" Георгия Бадридзе,
  • журналиста издания "Апрель" Георгия Басхаджаули,
  • сотрудников съемочной группы телекомпании "Пирвели",
  • а также по фактам нападения на Георгия Клидиашвили, исполнительного директора Института развития (IDFI) и съемочную группу (телекомпании) "Формула".

По словам омбудсмена, он имеет "многочисленные видеозаписи насильственных действий", совершенные 13 мая и в предыдущие дни. Среди записей и случай насилия в отношении гражданина по улице Леонидзе, а также нападение на группу молодых людей на площади Героев.

"Следует отметить, что в фактах нападений на представителей оппозиционных партий, журналистов и участников митинга наблюдаются признаки преследования людей по политическим мотивам, деятельности и убеждениям, что категорически противоречит индивидуальным правам людей, гарантированным Конституцией и международными актами", - указывается в его заявлении.

Протесты в Грузии из-за "российского" законопроекта

Ранее сообщалось, что грузинский парламент принял в первом и втором чтении скандальный законопроект "о прозрачности иностранного влияния". Критики такой инициативы об "иноагентах" подчеркивают, что она противоречит демократическим принципам и аналогична той, что приняли в авторитарной РФ в 2012 году.

На днях премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что будет продвигать законопроект об "иностранных агентах" для принятия инициативы в парламенте в третьем чтении уже на этой неделе.

Обратим внимание, что это происходит на фоне массовых протестов против соответствующей законодательной инициативы. Также законопроект раскритиковали в Европейском союзе.

Подробнее о ситуации в Грузии и протестах в Тбилиси - читайте в материале РБК-Украина.

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Грузия