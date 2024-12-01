Протесты в Тбилиси: возле парламента силовики подготовили водометы, мобилизован спецназ

Отмечается, что участники акций протеста на проспекте Руставели возле здания парламента перекрыли движение.

По данным грузинских СМИ, был мобилизован отряд специального назначения в районе площади Свободы, в частности возле памятника Георгию-Победоносцу.

Также были замечены водометы, которые подготовили сотрудники правоохранительных органов, вероятно для применения во время очередного разгона митинга.

Полицейский кордон стоит на двух улицах (Читадзе и Чичинадзе), расположенных по обе стороны от здания парламента.

Ниже них идет митинг, собравший большое количество демонстрантов.

Как передает "Эхо Кавказа", часть протестующих перешла от здания парламента на Руставели к Общественному вещателю. Там была перекрыта дорога, продолжается акция.

Активисты в настоящее время не используют фейерверки системно, как это наблюдалось в ночь на 1 декабря. Тогда демонстранты запускали салюты в сторону силовиков, которые использовали водометы при попытке разгона митингующих.

Полицейские и участники акции протеста в Тбилиси на площади Руставели вечером 1 декабря (фото: sovanews.tv)

Протесты в Грузии

Ранее сообщало, что с 28 ноября в ряде городов Грузии, в частности в Тбилиси, начались массовые акции протеста после заявления премьера, что правительство отказывается от переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года.

Добавим, что протесты в Тбилиси стали разгонять силовики, в частности с применением дымовых шашек, слезоточивого газа и водометов. Были травмированы десятки активистов.

МИД Украины осудило силовой разгон протестов в Грузии.

Какая сегодня ситуация в столице Грузии на фоне массовых акций протеста - читайте в материале РБК-Украина.