На протестах у Парижі затримано понад 160 людей

Французькі правоохоронці затримали 163 людини на акціях протесту в Парижі 21 вересня. Про це в суботу повідомила префектура поліції Twitter.

Раніше повідомлялося про 106 затриманих.

"Затримано 163 людини, 395 оштрафовані", - йдеться в повідомленні органів правопорядку.

Нагадаємо, у Парижі сьогодні почалися відразу дві акції протесту. Учасники першої - прихильники руху "жовті жилети". Друга акція - це марш у підтримку боротьби зі зміною клімату, в ньому взяли участь близько тисячі представників радикального руху "Чорний блок". Згідно з підрахунками незалежних агентств, марш зібрав 15,2 тис. учасників.

РБК-Україна писало, що поліція застосувала сльозогінний газ проти групи демонстрантів, які рухалися на акцію протесту на Єлисейські поля. Кілька людей наблизилися до межі поліції і вигукували незрозумілі гасла, у відповідь правоохоронці застосували силу.

Раніше під час акції протесту "жовтих жилетах" у французькому Нанті затримали 35 демонстрантів. У затриманих було вилучено близько 100 парасольок і вогнегасник. Тоді на антиурядову демонстрацію в Нанті вийшли майже 1800 осіб.