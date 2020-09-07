ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На протестах в Мінську затримали підлітка, ще кілька людей поранено

Мінськ, Понеділок 07 вересня 2020 01:37
На протестах в Мінську затримали підлітка, ще кілька людей поранено
Фото: протести в Білорусі (t me minsk_new)
Автор: Инна Собора

У Мінську в результаті протестів був затриманий хлопчик 12 років. Незабаром його забрала мати з відділення поліції.

Про це повідомляє "Белсат".

Також в результаті протестів кілька людей отримали травми і поранення. Їх забрали до лікарні.

"Одного забрала швидка з вивихнутим плечем, іншого - майже без свідомості. Третього, літнього - з тиском", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, з Заводського РВВС в Жодіно (СІЗО, - ред.) Повезуть близько 60 осіб. Вже приїхали автозаки. Близько 40 осіб відпускають.

Раніше в МВС заявляли, що на протестах в Білорусі 6 вересня затримали сотні демонстрантів.

РБК-Україна писало, що в Мінську затримали рятувальників за те, що вони витягали з річки протестуючих. Люди стрибнули туди під час погоні силовиків.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство БілорусьМинскЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся