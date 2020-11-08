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На протести в Мінську затримали понад 200 осіб, - правозахисники

Автор: РБК-Україна

У Мінську силовики розганяють групи демонстрантів у районі торгового центру "Неміга". Щонайменше вже затримано 235 осіб.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

Серед затриманих - срібний призер Олімпійських ігор 2008 року в десятиборстві Андрій Кравченко і багаторазовий чемпіон Білорусі з кікбоксингу і тайського боксу Іван Ганін.

Також силовики затримали кілька журналістів і фотокореспондентів.

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Списки продовжують поповнюватися, при цьому офіційної інформації від Міністерства внутрішніх справ поки немає.

Раніше учасники акції протесту не змогли зібратися на площі Свободи і в районі вулиці Неміга в Мінську, які під контроль взяли силовики і провели там точкові затримання.

Протестувальники рушили по проспекту Переможців у напрямку стели Мінськ - місто-герой і спробували зайняти проїжджу частину проспекту Машерова.

Нагадаємо, сьогодні в 11:00 у Мінську розпочався "Марш народовладдя". Жителі Мінська збираються біля Ратуші на площі Свободи і Немизі.

З 10:00 в Мінську вже відключений мобільний інтернет на вимогу державних органів. А також закрито метро.

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