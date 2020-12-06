На протестах у Білорусі затримали майже 70 осіб

На протестах у Білорусі 6 грудня затримали майже 70 осіб. Учасників акцій затримували в різних містах.

Про це йдеться в повідомленні правозахисного центру "Весна".

Повідомляється, що в Мінську, Гродно та інших містах Білорусі проходять акції протесту проти фальсифікації президентських виборів і насильства під загальною назвою "Марш свободи". Відомо, що в Гродно затримали журналістів БелаПАН Марисю Харевич і Сергія Людкевича.

На даний момент відомо про затримання 69 осіб у Мінську, Гродно, Бресті, Смолевичах та інших містах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про розгони акцій протесту в Мінську і перші затримання. Сьогодні жителі Мінська традиційно для неділі вийшли на марші, збираючись у себе на подвір'ях. У деяких частинах міста люди сформувалися в досить великі колони, але через деякий час силовики почали їх розганяти.

До цього білоруська опозиція заявляла, що готова посилити тиск на президента Олександра Лукашенка.