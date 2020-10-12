ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На протести в Білорусі затримали понад 500 людей

Автор: Инна Собора

Кількість затриманих під час акцій протесту в Мінську 11 жовтня зросла до 527 осіб. Протести супроводжувалися насильством і розгоном мітингувальників.

Популярні новини

Про це повідомляє правозахисна організація "Весна".

Найбільше затриманих у Мінську. Також затримання відбувалися в Бресті, Гомелі, Вітебську та інших великих містах країни.

Серед затриманих - багато журналістів і фотографів.

Раніше правозахисники встановили особу понад 400 затриманих 11 жовтня.

РБК-Україна писало, що білоруська опозиционнерка Світлана Тихановская заявила про новому етапі насильства в своїй країні. Вона заявила про сотні затриманих, масові побиття і кров.

Нагадаємо, починаючи з 9 серпня, коли в Білорусі почалися акції протесту, безпосередньо в Мінську було засуджено майже 3 тисячі осіб.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України протестБілорусь