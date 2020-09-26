На протестах у Білорусі затримали понад 20 осіб, - правозахисники

У суботу, 26 вересня, під час акцій протесту в Мінську силовики затримали декілька десятків людей. Наразі правозахисники встановили особу 24 затриманих, серед них журналісти "Белсату" та "Єврорадіо".

Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".

За інформацією правозахисників, сьогодні силовики затримували учасників "Забігу вільних" на підтримку політичних в'язнів Максима Знака та Ільї Салія. Там було затримано двох учасників забігу, зараз їх імена уточнюються. Попередньо, їх відвезли в СІЗО на Окрестіна.

Також затримання проводилися під час жіночого маршу поблизу Комаровського ринку. Окрім протестувальників, силовики затримували й випадкових перехожих.

Крім того, близько 16-ї години силовики на площі Якуба Коласа затримали, за попередніми даними, чотирьох вуличних музикантів кавер-групи BEST SOUND BAN. Перед цим вони виконували пісню "Змін" у переході, коли повз проходила колона мітингарів.

Нагадаємо, сьогодні у столиці Білорусі поновилися акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Поблизу Комаровського ринку після 14 години почалися затримання.

Додамо, у неділю, 27 вересня, білоруська опозиція планує провести так звану "народну інавгурацію" Світлани Тіхановської, яка проголосила себе законно обраним лідером країни.