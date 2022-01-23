Протест проти COVID-обмежень та вакцинації: у Брюсселі протестувальників розігнали водометами
У неділю, 23 січня, у столиці Бельгії Брюсселі тисячі людей вийшли на протест проти COVID-обмежень та вакцинації. Проте поліція застосувала водомети і сльозогінний газ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
Так, демонстранти вийшли на вулиці міста. Вони виступали проти щеплень від COVID-19 та інших обмежень. Люди скандували "Свободу!".
BRUSSELS (AP) — Police fired water cannons and tear gas in Brussels on Sunday to disperse protesters marching against COVID-19 vaccinations and restrictions.pic.twitter.com/DP9oRFTHSZ— Election Wizard (@ElectionWiz) January 23, 2022
За даними поліції, у протесті брали участь близько 50 тисяч людей. Щоб зупинити його після проігнорованих попереджень, правоохоронці використали водомети. Також застосували і сльозогінний газ. Так їм вдалося розігнати демонстрантів.
Massive protest in Brussels against Covid mandatespic.twitter.com/xksG4LGFap— Election Wizard (@ElectionWiz) January 23, 2022
Нагадаємо, в Нідерландах театри та музеї відкрилися як спортзали та перукарні. Так установи висловили свій протест проти продовження загальнонаціонального карантину.