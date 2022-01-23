Протест проти COVID-обмежень та вакцинації: у Брюсселі протестувальників розігнали водометами

У неділю, 23 січня, у столиці Бельгії Брюсселі тисячі людей вийшли на протест проти COVID-обмежень та вакцинації. Проте поліція застосувала водомети і сльозогінний газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР .

Так, демонстранти вийшли на вулиці міста. Вони виступали проти щеплень від COVID-19 та інших обмежень. Люди скандували "Свободу!".

BRUSSELS (AP) — Police fired water cannons and tear gas in Brussels on Sunday to disperse protesters marching against COVID-19 vaccinations and restrictions.pic.twitter.com/DP9oRFTHSZ — Election Wizard (@ElectionWiz) January 23, 2022

За даними поліції, у протесті брали участь близько 50 тисяч людей. Щоб зупинити його після проігнорованих попереджень, правоохоронці використали водомети. Також застосували і сльозогінний газ. Так їм вдалося розігнати демонстрантів.