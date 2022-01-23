Протест против COVID-ограничений и вакцинации: в Брюсселе протестующих разогнали водометами

В воскресенье, 23 января, в столице Бельгии Брюсселе тысячи людей вышли на протест против COVID-огрничений и вакцинации. Однако полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР .

Так, демонстранты вышли на улицы города. Они выступали против прививок от COVID-19 и других ограничений. Люди скандировали "Свободу!".

BRUSSELS (AP) — Police fired water cannons and tear gas in Brussels on Sunday to disperse protesters marching against COVID-19 vaccinations and restrictions.pic.twitter.com/DP9oRFTHSZ — Election Wizard (@ElectionWiz) January 23, 2022

По данным полиции, в протесте участвовали около 50 тысяч человек. Чтобы остановить его после проигнорированных предупреждений правоохранители использовали водомет.ы Также применили и слезоточивый газ. Так им удалось разогнать демонстрантов.