Протест против COVID-ограничений и вакцинации: в Брюсселе протестующих разогнали водометами

Так, демонстранты вышли на улицы города. Они выступали против прививок от COVID-19 и других ограничений. Люди скандировали "Свободу!".

BRUSSELS (AP) — Police fired water cannons and tear gas in Brussels on Sunday to disperse protesters marching against COVID-19 vaccinations and restrictions.pic.twitter.com/DP9oRFTHSZ