Протест на "Олд Траффорд": власники МЮ вражені діями вболівальників

Американські власники футбольного клубу Manchester United зіткнулися з протестом уболівальників. Десятки людей 2 травня прорвалися на поле стадіону "Олд Траффорд", щоб висловити свій гнів з приводу невдалої спроби сформувати Суперлігу для елітних команд Європи.

Матч МЮ проти "Ліверпуля", який також належить американцям і входив в план Суперліги, був відкладений. Десятки вболівальників вийшли на поле, випустивши освітлювальні ракети і димові шашки на знак протесту проти сім'ї Глейзерів.

Scenes of fans on the pitch! #GlazersOutpic.twitter.com/UPSvrfYWat — The United Stand (@UnitedStandMUFC) May 2, 2021

У заяві клубу йдеться, що право на вільне вираження своєї думки і мирний протест повністю визнається.

"Однак ми шкодуємо про перебої в роботі команди і дії, які поставили під загрозу інших уболівальників, персонал і поліцію", - зазначили господарі клубу.

Прем'єр-ліга виступила з власною заявою, зазначивши, що"дії меншості, що спостерігаються сьогодні, не мають виправдання".

Минулого місяця спроба сформувати нову лігу за участю найбагатших клубів Європи провалилася всього через кілька днів після того, як про це було оголошено, оскільки команди почали йти через протидію з боку фанатів, політиків і навіть гравців. Власники тепер несуть основний тягар негативу.

Уряд Великобританії навіть виступив з пропозицією заблокувати лігу, заявивши, що зробить "все можливе", щоб зупинити формування нового турніру.