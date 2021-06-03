Протасевич заявив, що визнає провину в закликах до протестів у Білорусі

Заарештований у Мінську опозиційний журналіст і засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич заявив, що визнає в провину в публікації закликів до протестів після президентських виборів. Він також зізнався, що був одним з перших, хто їх друкував.

Про це йдеться на відео інтерв'ю, яке опублікував Білоруський державний телеканал ОНТ.

"Я відразу визнав за 342 ст. КК Республіки Білорусь (організація несанкціонованих акцій - ред.). Заклики, які я опублікував, посприяли тому, що на вулицях почалися заворушення і Мінськ три дні жив у стані хаосу", - говорить Протасевич на відео. За його словами, він усвідомив, що заклики, які він публікував, стали наслідок того, що на вулицях почалися неконтрольовані заворушення.