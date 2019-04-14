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Нападником на авто посла України виявився психічно хворим

Новини » Надзвичайні події    14.04.2019 - 17:54
Нападником на авто посла України виявився психічно хворим
Фото: місце інциденту в Лондоні (twitter.com/KatayamaHiroaki)

Нападника направлять на примусове лікування

Чоловік, який напередодні протаранив автомобіль посла України в Британії, виявився психічно хворим. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Скотленд-Ярда.

В поліції Лондона уточнили, що нападника заарештували у відповідності з законом про психічне здоров'я. Також повідомляється, що його доставлять до лікарні для лікування.

Зазначимо, раніше повідомлялося про затримання 40-річного чоловіка. Йому висунули звинувачення в замаху на вбивство поліцейських, а також в нанесенні збитку.

Нагадаємо, інцидент з нападом на автомобілі стався 13 квітня в районі Холланд-парк в центрі Лондона. Пізніше Скотленд-Ярд зазначив, що подія не пов'язана з тероризмом. При його затриманні було використано вогнепальну зброю та електрошокер.

Посольство України у Великобританії раніше також повідомило, що зловмисник протаранив, в тому числі, службову машину українського посла і продовжував це робити після того, як на місце прибули поліцейські. Ніхто зі співробітників українського дипломатичного представництва не постраждав.

 

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