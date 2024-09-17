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Просят потреблять бережливо: в "Укрэнерго" ответили, будут ли выключать свет 18 сентября

Иллюстративное фото: в "Укрэнерго" ответили, будут ли выключать свет 18 августа (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в среду, 18 сентября, графики отключения света не будут применяться. Несмотря на это, украинцев просят экономно потреблять электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 18 сентября, меры ограничения не прогнозируются", – говорится в сообщении.

Напомним, последний раз графики отключений были задействованы 12 сентября в период с 13:00 до 00:00. Это было связано со снижением эффективности солнечных электростанций из-за плохой погоды и падения генерации на ТЭС.

Несмотря на то, что графики не будут действовать, украинцев просят рационально пользоваться электроэнергией и избегать одновременного включения нескольких энергоемких приборов, особенно во время пиковых часов с 16:00 до 22:00.

Отключение света в Украине

С начала 2024 года Российская Федерация совершила десятки атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

После нанесенных властиров весной Россия уничтожила более 80% генерационных мощностей Украины. Поэтому ситуация с отключениями света была сложной и были введены как аварийные, так и плановые отключения электроэнергии. В июле и августе ситуация улучшилась.

Однако в начале осени Украина возвращалась к графику отключения света. Главной причиной этого стали российские атаки, однако летом ситуацию сильно усугубляла аномальная жара, увеличивавшая объемы потребления электроэнергии.

В мае этого годаКабинет министров поручил Министерству энергетики и Укрэнерго обеспечить справедливые графики отключений света.

А недавно Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила, что все операторы систем распределения должны своевременно предоставлять актуальную информацию об отключении света .

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