Просят потреблять более экономно: в "Укрэнерго" ответили, будут ли выключать свет 1 октября

В Украине во вторник, 1 октября, не будут применяться графики отключения света. Однако украинцев просят экономно потреблять электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"1 октября, во вторник, меры по ограничению потребления не планируются", - сказано в сообщении.

Украинцев призывают экономно использовать электроэнергию в период с 16:00 до 22:00. Рекомендуется перенести использование мощных электроприборов на дневное время – с 10:00 до 16:00, если это возможно.

Напомним, последний раз графики отключений вводились 12 сентября с 13:00 до 00:00 из -за снижения эффективности солнечных электростанций и падения генерации на тепловых электростанциях из-за неблагоприятных погодных условий.

Отключение света в Украине

С начала 2024 года Российская Федерация совершила девять больших атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, весной были уничтожены более 80% генерационных мощностей Украины, что привело к сложной ситуации с отключениями электроэнергии.

В связи с постоянными атаками в Украине вводились как аварийные, так и плановые отключения. Хотя в июле было введено в эксплуатацию два энергоблока на АЭС, после новых ударов 26 августа пришлось снова внедрить графики отключений.

Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Также премьер-министр Шмигаль предупредил, что Россия готовит новые атаки на энергосистему, вероятно, с использованием ракет и дронов.

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