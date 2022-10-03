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Просят не извещать положительные новости преждевременно. В ОК "Юг" обратились к украинцам

Фото: В ОК Юг попросили украинцев не уведомлять позитивные новости преждевременно (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники обратились к гражданам нашего государства с просьбой не извещать о положительных новостях на передовой преждевременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Спикер ОК Владислав Назаров пояснил, что любая утечка информации может стоить жизни как воинам-освободителям, так и мирным жителям тех населенных пунктов, где идет военная операция.

"Не извещайте даже положительные, на ваш взгляд, новости о действиях наших подразделений. В сознании, выдержке и силе духа секрет нашего постоянного движения к Победе", - отметил военный.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил увольнение Архангельского и Миролюбовки в Херсонской области.

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