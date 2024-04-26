Продвижение российских войск к западу от Авдеевки ускорилось, - британская разведка

Как отмечается в сводке, сухопутные войска России создали узкий выступ дальше на территории Украины, чтобы войти в город Очеретино, расположенный примерно в 15 км к северу от центра Авдеевки.

По данным британской разведки, с тех пор как российские войска взял под свой контроль Авдеевку в середине февраля 2024 года, этот район остается одним из основных районов российских операций.

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"Несмотря на продолжающиеся высокие потери, весьма вероятно, что российская армия сможет постоянно атаковать украинские позиции в этом районе и взять под свой контроль несколько небольших населенных пунктов", - отмечают в Минобороны Британии.

Ситуация на фронте

Напомним, после захвата Авдеевки в феврале 2024 года российские войска постепенно продвигаются на запад.

Ранее британская разведка сообщала, что российская армия наращивает темп наступления, захватывая новые населенные пункты.