Центр противодействия дезинформации сообщает, что втором квартале 2025 года просроченные платежи по ипотеке в России выросли на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 95 млрд рублей (1,19 млрд долларов), а по автокредитам - на 85%, до 32 млрд рублей (400 млн долларов).

Это стало следствием рекордно высоких ставок (реальные превышают 30%), роста расходов на повседневные нужды и массовой выдачи кредитов рисковым заемщикам в 2023-2024 годах.

Многие семьи не могут платить ежемесячные платежи, что свидетельствует об ухудшении финансового состояния населения.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы уровень просрочки может вырасти еще вдвое, что приведет к росту банкротств, потере имущества и обострению социальной напряженности.

Несмотря на заявления Кремля и подконтрольных финансовых структур о росте доходов граждан и стабильности экономики, реальные показатели демонстрируют обратное - долговая нагрузка населения неуклонно растет.