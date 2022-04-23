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Не просто вбити. Росія хоче поставити захисників Маріуполя на коліна, - Подоляк

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Київ, Субота 23 квітня 2022 09:53
Не просто вбити. Росія хоче поставити захисників Маріуполя на коліна, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Російська Федерація ситуацією з облогою Маріуполя хоче не просто ліквідувати захисників, а поставити їх на коліна. Щоб потім показати пропагандистські відео своїй внутрішній аудиторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Росія думає, що цього ніхто не розуміє, але для світу це зрозуміло. Вони не просто хочуть вбити людей, вони хочуть показово поставити їх на коліна, зняти якісь пропагандистські ролики і потім прокрутити їх для своїх внутрішніх потреб. Це точно не допоможе їм виграти війну, вони в принципі її не виграють. Це точно не допоможе їм створити тактичні перемоги і показувати їх для внутрішньої пропаганди", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що Збройні сили України проведуть контрнаступ на Маріуполь.

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