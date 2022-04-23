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Не просто убить. Россия хочет поставить защитников Мариуполя на колени, - Подоляк

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Киев, Суббота 23 апреля 2022 09:53
Не просто убить. Россия хочет поставить защитников Мариуполя на колени, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация ситуацией с осадой Мариуполя хочет не просто ликвидировать защитников, а поставить их на колени. Чтобы потом показать пропагандистские видео своей внутренней аудитории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Россия думает, что этого никто не понимает, но для мира это понятно. Они не просто хотят убить людей, они хотят показательно поставить их на колени, снять какие-то пропагандистские ролики и потом прокрутить их для своих внутренних потребностей. Это точно не поможет им выиграть войну, они в принципе ее не выиграют. Это точно не поможет им создать тактические победы и показывать их для внутренней пропаганды", - отметил он.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заверил, что Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление на Мариуполь.

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