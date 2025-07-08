"Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях

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Как в Европе восхищаются украинскими технологическими разработками?

По каким дронам инициатива до сих пор на стороне врага?

Что стало настоящим вызовом для наших военных на фронте?

Какие проблемы у производителей и почему часть из них переехала за границу?

Что ждет рынок дронов после войны?

"С определенной скромностью должен сказать: производственные линии, которые уже есть в Украине и финансируются французским капиталом, значительно эффективнее наших собственных. Сегодня нам есть чему поучиться у Украины – и мы должны это признать", – сказал в июне 2025-го глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, анонсируя новое партнерство по производству дронов в Украине.

Лекорню прав, и Украина сейчас – точно единственное государство мира, которому удалось за 3,5 года почти с нуля запустить столько новых технологических продуктов, говорит РБК-Украина основатель компании SkyLab Евгений Рвачев.

"И это не только дроны. Украина запустила прозрачные коммуникации, менеджмент в войсках, систему учебных центров, помогает в увеличении промышленного ОПК, множество курсов – такмед, БПЛА, инженерные курсы, обращение с оружием, ориентирование на местности. Мы поняли, что кроме нас этого никто не сделает. Мы единственная страна в мире, которая оказалась в таком положении и смогла это сделать. Страна, поставленная в такие условия, выигрывает потому, что просто эволюционно надо выжить", – говорит он.

Впрочем, потребности фронта сейчас огромны, и у рынка тоже свои вызовы. РБК-Украина расспросило ведущие технологические компании о том, что происходит на рынке этих технологий сейчас.

"Ты в стране, где делают дронов больше, чем где-либо в Европе"

Сейчас в Украине, кроме дронов разного назначения, изготавливают самые разные роботизированные комплексы. Они эвакуируют раненых с поля боя, дистанционно минируют и разминируют территории, помогают в наступательных и оборонительных операциях.

Украина увеличивает объемы производства роботизированных систем и разворачивает полноценные роботизированные подразделения в составе боевых бригад Вооруженных Сил на линии фронта, писал в начале года глава Минобороны Рустем Умеров. По его словам, важно, что основные поставщики – это ведущие украинские компании.

Сложно представить, сколько времени ушло бы на разработку такого в Европе, говорит собеседник РБК-Украина из ведущей украинской технологической компании, которая изготавливает в том числе ударные дроны.

"Общался как-то с коллегой из Испании. Говорит, у них на разработку, которую мы успели реализовать за год, ушло бы лет 5. Которые в Европе бы три года обдумывали, еще пять разрабатывали и потом еще ждали лицензирования. Мы жалуемся на нашу бюрократию, а разве ее нет в ЕС? А мы делаем это быстро, потому что иначе никак. Война требует быстрых, смелых решений", – рассказывает он.

Также собеседник вспоминает, как к нему в прошлом году приезжал представитель западной компании предлагать свою разработку. Показывал, какую хорошую технологию привез, и был уверен, что она точно заинтересует Украину.

"Коллеги тактично промолчали, потому что знали эту технологию еще с 2022-го. А я сказал: "Слушай, ты приехал в страну, где делают дронов больше, чем где-либо в Европе". Он потом еще поездил и в конце сказал, что это им надо у нас учиться, а не нам у них", – говорит разработчик.

Но подчеркивает: говорить, что вот у нас наконец есть много компаний и это значит, что мы теперь закрываем основные потребности фронта – грубая ошибка.

"Проблемы и вызовы есть, и их много, причем постоянно что-то новое. Да, в 2022-м у нас не хватало буквально всего. Но и сейчас тоже много всего надо. Ситуация меняется буквально каждый месяц, и постоянно надо что-то придумывать", – добавляет он.

Разведывательно-ударные наземные роботизированные комплексы во время демонстрации образцов украинского вооружения (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Мы отстаем по FPV, а в оптоволокно в Украине сначала не верили

Начало вторжения РФ в Украину застало Евгения Рвачева в его родном городе Балаклея.

Он выехал из уже оккупированной на то время Балаклеи в Харьков и помогал военным с рациями, связью, небольшими дронами, по разным типам GPS-меток и других вещей, которые тогда мог организовать. Переехал в Киев, чтобы было и безопаснее, и логистически предсказуемо. Так появилась компания SkyLab, которая занимается производством высокотехнологичных роботизированных комплексов и воздушных дронов.

Первыми продуктами SkyLab стали "Shoolika mk6" – воздушный ударный дрон, который мог нести до 6 килограммов, работал на нескольких типах связи, мог летать на тот момент сложным "окопным" РЭБом. Затем начали изготавливать наземные дроны-камикадзе на базовых радиоуправляемых машинках, которые несли 1,5 кг взрывчатки и ездили в одну сторону. Далее были более крупные дроны, которые покупали для точечных операций "специфических" подразделений.

В 2023-м SkyLab начала разработку своего флагмана – наземного роботизированного комплекса "Sirko" и оборудования к нему. Сейчас он официально на вооружении у Сил Обороны, поставляется по государственным контрактам.

"Новая версия имеет дальность хода уже более 50 километров. У него есть несколько типов связи, в том числе спутниковая. Офис офлайн имеет 47 работников, а вместе с подрядчиками в работе над этими дронами задействованы около 150 человек", – рассказывает основатель компании.

Разные по типам дроны делают разные команды. "Это как делать автомобиль и водный катер", – сравнивает Евгений. "Шулика" – бомбер, для которого в воздухе нет препятствий, но влияют другие условия: ветер, влажность, вес дрона, Jamming/Spoofing от РЭБа (технология, которая подает фальшивые сигналы, чтобы запутать дрон - ред.), подмена координат или полное подавление.

FPV-дрон на оптоволокне (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Колесный дрон – это электромобиль, который работает на полноприводной электротяге. Им управляют полностью удаленно", – объясняет Евгений Рвачев.

Технологии войны действительно меняются постоянно и очень быстро, говорит РБК-Украина сооснователь VYRIY Дмитрий Бабенко.

"Еще два года назад FPV-дроны не были таким массовым явлением на фронте, их делали из стандартных китайских комплектующих и летали на стандартных частотах, то сейчас все это не работает. Мы в компании перешли больше на украинские локализованные комплектующие. Это важно и для безопасности, и для кастомизации продукции: по частотам, тактико-техническим характеристикам и так далее", – рассказывает он.

Еще одно изменение – добавились модули автономности. Условно, 2024-й был годом развития донаведения, но в какое-то время эти наработки пошли немного не в ту сторону и сейчас эта технология не стала геймчейнджером войны или суперпопулярной на фронте, говорит Бабенко. В 2025-м, научившись на прошлогодних ошибках, украинские компании предложат какие-то новые технологические аспекты для поля боя, считает он.

Еще один тренд – интеграция решений и различных дроновых систем: украинских дронов-разведчиков с украинскими FPV, ударных дронов с дронами ретрансляторами и другие.

"Искусственный интеллект – это относительно недорого и недолго, если мы говорим о системах автономности, которые сейчас называют искусственным интеллектом. Технологические решения, которые предлагали украинские разработчики, пошли немного не в ту сторону, а сейчас происходит плавный разворот в нужное русло. Поэтому ожидаем появление различных систем автономности, как у нас, так и у врага", – отмечают в компании VYRIY.

В Украине много разных технологий, но мы отстаем от россиян по FPV, и по их количеству инициатива сейчас не у нас, а у врага, говорит анонимный собеседник.

"FPV создают настоящий террор для ребят на фронте. Надо с этим что-то делать", – замечает инженер.

Также дроны врага становятся более опасны и для украинских городов. Россияне их постоянно совершенствуют.

"Все наши роботизированные комплексы - это хорошо, но еще одна большая проблема: у нас фактически нет собственной альтернативы китайским Мавикам, а Мавики уже не могут выполнять тех задач, как раньше. И, насколько мне известно, каких-то крупных разработок у нас не ведется", – говорит он.

Важное направление – развитие дронов на оптоволокне. Эта технология была и раньше, но в Украине в нее не поверили, говорит Бабенко.

"И получилось, что мы отстали в этом компоненте от врага и сейчас – догоняем. Но за последний год мы значительно ускорились и, думаю, за лето сможем выйти на такие уровень и количество, чтобы конкурировать в этом направлении с россиянами", – говорит он.

Дроны врага на оптоволокне – еще один настоящий вызов для военных. Их не может заглушить РЭБ, поэтому они позволяют россиянам вести разведку и корректировать огонь даже в "глухих" зонах. Они не излучают сигнал, поэтому их труднее обнаружить и перехватить. С ними сложнее бороться "традиционными" средствами.

Украинский военный с FPV (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Отток компаний за границу и проблемы с ТЦК

За более чем три года большой войны производители видят на рынке волнообразную динамику. Был и большой рост, и спады. Есть и отток за границу – выезжают не отдельные работники, а целые компании. Это происходит явно не от хорошей жизни, считает Евгений Рвачев.

Около 20% персонала SkyLab – переселенцы из Запорожья, Днепра, Харькова, Николаева. Это люди, которые в корне изменили свою жизнь, имеют детей, снимают квартиры, начинают все с нуля.

"Если, не дай бог, наступит момент, когда придется сокращать штат – из-за отсутствия госзаказов или решения на уровне министерств – я просто не смогу выйти и сказать этим людям: "Извините, у нас сокращения". Мне эти люди важны. 100% дронов мы поставляем исключительно для нужд армии. Ни одного дрона или компонента не продавали на гражданский рынок. И если надо будет увольнять людей, конечно, я буду искать различные экспортные возможности", – говорит он.

Соучредитель VYRIY наоборот считает, что рынок дронов в Украине только формируется. Релокацию компаний он не считает массовой историей. "Да, такие истории есть, но не назвал бы это тенденцией", – отмечает собеседник.

"Очень правильное решение, принятое в этом году – отдать деньги на закупку бригадам. Военные на местах лучше знают, что им нужно, работают с различными производителями. Собственно - спрос и предложение, наличие большого количества покупателей и продавцов и формируют рынок", – говорит Дмитрий Бабенко.

В прошлом году большинство компаний работали на госзаказах. В этом году многие из них не получили его в достаточном объеме. Следствие – они вынуждены либо закрываться, либо становиться контрактными производителями для тех компаний, кто имеет заказ от государства, добавляет соучредитель VYRIY.

В то же время некоторых компаний, с которыми Евгений Рвачев из SkyLab был знаком еще в 2022-м, в Украине уже нет. Они переехали и платят за рубежом уже более высокие налоги, более высокие зарплаты. Тогда и стоимость дронов растет. Из-за этого дорожают и дроны для военных, говорит Евгений.

"Например, есть аккумулятор к дрону. Украинская компания, к сожалению, купить напрямую из Китая его не может. Не секрет, что они вынуждены делать это через Европу. Компания в ЕС берет за это свой процент. В 2022-23 годах это шло хорошо. А сейчас что-то происходит на финансовом рынке, и стало крайне сложно даже перечислить средства", – объясняет Евгений проблему.

Наземный роботизированный комплекса Sirko S1 от украинской компании SkyLab (фото: предоставлено РБК-Украина)

Государство, говорит он, сделало для подобных закупок действительно очень много. Есть все необходимые коды для таможни, есть преференции, ускорение процедур на границе. Но конечная стоимость продукта для Украины выше.

Для Эстонии китайский аккумулятор стоит так же. Но брокер, склады, логистика – это деньги в евро, и их надо платить. Тогда конечный продукт получается дороже в десятки раз, а при этом компаниям надо еще и дать хорошее предложение Агентству оборонных закупок, и еще и приемлемое по цене, и остаться полезными военным.

Другая проблема – в SkyLab не могут нанять хорошего специалиста, если он не обновил данные в ТЦК. Законом это запрещено. А в целом найти людей, которые на эту позицию подходят, очень сложно.

"Есть человек, преданный своему делу, всю жизнь в айти, но нанять его я не могу. Кстати, государство как раз и сделало все, чтобы мы могли оперативно бронировать людей. Но часто есть человеческий фактор в самих ТЦК. Приходится ходить с человеком за руку в ТЦК и объяснять, что это важный специалист, порой это донести сложно. Когда наш специалист зайдет в ТЦК, мы хотели бы, чтобы он оттуда и вышел", – говорит Евгений.

Нередко бывает, что компании помогают армии в критический момент, а потом уходят с военного рынка – в агро или другие отрасли. Закрываются и потому, что не могут выдержать конкуренции, и даже потому, что в 22-23 начали быстро расти, брать большие госзаказы и сейчас не имеют менеджмента для управления масштабированием. Между тем потребности фронта никуда не делись, говорит собеседник из еще одной технологической компании.

"Занимайтесь тем, что у вас получается лучше всего"

С чем больше проблем на фронте: с количеством или качеством? Дронов много, но многие из них нужно переделывать, говорит Дмитрий Бабенко.

"Поэтому, я бы сказал, что у нас проблема с количеством качественных дронов. Ее пытаются решить. В частности, и через запуск АОЗом системы DOT-Chain Defence System и тендеров", – отмечает Бабенко.

Морской дрон Magura (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее, говорит он, из-за неэффективных процедур закупок на фронт часто поставлялись дроны, которые, скажем так, не летают. И часто не потому, что они плохие, хотя бывали и такие случаи. А из-за потери времени. Когда покупали эти БпЛА, на фронте были одни условия, сейчас – уже совсем другие, и поставленные дроны уже не подходят, их надо менять.

"А как ты поменяешь, когда они уже приобретены? Именно поэтому путь работы напрямую с бригадами и частями, которые собственно и являются конечными пользователями – очень правильный. Возможно, он сложнее для производителей, но по-другому пока невозможно. Скажу по собственному опыту: работая напрямую с военными, есть примеры, когда наши дроны используют в боях уже через несколько дней после принятия заказа и доставки", – рассуждает он.

Упадет ли рынок, когда завершится война? Конечно, все это существует, пока есть потребность, говорит Евгений. Но уже сейчас надо думать, чем компании займутся, когда в дронах не будет такой потребности. Все должны заранее думать о своей стратегии.

"Мы в SkyLab четко понимаем, куда пойдет продукт, если потребность будет другой. Надо заранее думать о стратегии и о том, какой сегмент рынка занять. Я считаю: занимайтесь тем, что у вас лучше всего получается. Появится и место на рынке, и люди, и ресурсы. Если вы сфокусированы на своем – все остальное обязательно будет", – подчеркивает Евгений.