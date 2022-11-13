Там просто ад. Зеленский поблагодарил воинов, которые держат рубежи обороны в Донецкой области

В Донецкой области каждый день продолжаются жесточайшие бои. Украинские воины дают мощный отпор российским захватчикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Там просто ад. Но наши подразделения защищаются храбро, выдерживают страшное давление оккупантов, сохраняют наши рубежи обороны", - отметил глава государства.

Зеленский объяснил, что это очень важно, ведь благодаря крепкой обороне в Донецкой области мы можем проводить наступательные операции на другимх направлениях.

"Я благодарю всех наших воинов, кто защищает Украину в этих особо жестких боях. Павловка, Марьинка, Первомайское, Авдеевка", - добавил президент.