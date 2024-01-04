"Просто набрал форму". Дядя Мейвезера оценил шансы Усика в битве чемпионов с Фьюри

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Я думаю, что Фьюри победит Усика. Я до сих пор ставлю на него, потому что Усик – просто набравший форму тяжеловес, поэтому Фьюри все еще известно, как его одолеть. Возможно, Тайсон был не в лучшей форме против Нганну. Он бледно выглядел из-за этого и навредил собственной репутации", – заявил Мейвезер.

Сам американец выступал на профи-ринге в 1988-1997 гг. во втором полулегком, легком и первом полусреднем весах. Вершина карьеры – бой против Оскара Де Ла Хойи в 1994 году (поражение нокаутом). Рекорд в профессионалах – 32 победы, 10 поражений, 5 ничьих.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.