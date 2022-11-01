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Не просто камикадзе. В "Укроборонпроме" раскрыли подробности о новом БПЛА для ВСУ

Фото: "Укроборонпром" уже скоро выпустит новые ударные беспилотники для ВСУ (facebook.com/usofcom)
Автор: Руслан Гаращенко

Государственный концерн "Укроборонпром" уже скоро выпустит новые ударные беспилотники для Вооруженных сил. Отечественные БПЛА будут отличаться от иранских "Шахедов" многофункциональностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя компании Олега Болдырева в эфире программы "Час: Online".

Он рассказал, что госконцерн разрабатывает не просто дрон-камикадзе по типу "Shahed-136", а многофункциональный аппарат. Военные смогут быстро заменить модули, чтобы подготовить БПЛА к выполнению разных боевых задач, включая разведку и корректировку огня.

Согласно расчетам разработчиков, новый украинский дрон сможет нести 70-75 кг полезной нагрузки. При чем этот вес может полностью составлять боеголовка со взрывчаткой - в таком случае дрон можно направить по GPS-координатам для нанесения мощного удара по цели.

При этом военные смогут уменьшить боевую часть для установки камеры, системы связи и другой электроники, чтобы проводить разведку и корректировать огонь.

По словам Болдырева, аппарат сможет пролететь около 1 тысячи километров. Однако дальность его полета будет зависить от топлива, двигателя и типа беспилотника. Поскольку разведывательный дрон может эффективно работать, пока сигнал достигает станции управления. А во время управления дроном-камикадзе не требуется обратная связь с оператором, поэтому он может лететь, пока не закончится топливо или пока его не собьют.

Напомним, ранее "Укроборонпром" анонсировал появление на вооружении ВСУ боеприпаса, который способен поражать цели на расстоянии до 1000 км. Также в компании рассказали о технических характеристиках новинки. Детальнее о новом БПЛА - можно прочитать здесь.

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