Простые увольнения, гибкий график и контракты на 4 месяца: что в проекте Трудового кодекса

Согласно проекту, трудовой договор является основным источником регулирования индивидуальных трудовых правоотношений. Истечение срока действия трудового договора является основанием для прекращения трудовых отношений.

Расторжение трудового договора работодателем

Работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником в случае его отказа от изменения трудового договора, а также по причине экономического, технологического, структурного или аналогичного характера.

О решении расторгнуть трудовой договор работодатель должен в письменной форме уведомить работника в срок не менее чем за 60 календарных дней.

Срочный трудовой договор, заключенный сроком до 120 дней, может быть досрочно расторгнут по инициативе работодателя с предупреждением работника об этом не менее чем за пять календарных дней. В таком случае выплачивается выходное пособие в размере не менее 30 среднедневных заработных плат.

Проект предусматривает, что за работниками, призванными на срочную военную службу, по призыву во время мобилизации, сохраняются место работы, должность у работодателей, у которых они работали на время призыва.

Трудовой договор может быть разорван по инициативе работодателя в связи с отсутствием работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более 40 рабочих дней подряд.

Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае установления несоответствия работника выполняемой работе или занимаемой должности в течение срока испытания, предупредив его об этом не позднее чем за три календарных дня.

Работодатель обязан не позднее дня прекращения трудового договора произвести с работником расчет по заработной плате, гарантийным, компенсационным и другим выплатам.

Гибкий режим рабочего времени

В трудовом договоре для работника может устанавливаться гибкий режим рабочего времени, предусматривающий саморегулирование работником времени начала, окончания работы и продолжительности рабочего времени в течение рабочего дня, на срок или бессрочно, во время принятия на работу или позже.

Гибкий режим рабочего времени - это форма организации труда, по которой допускается установление иного режима работы, чем определенный правилами внутреннего трудового распорядка, при условии соблюдения установленного дневного, недельного или иного, установленного на определенный учетный период (неделя, месяц, квартал, год и т.д.), нормы продолжительности рабочего времени

Гибкий режим рабочего времени предполагает:

1) фиксированное время, в течение которого работник обязательно должен присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности. При этом может предусматриваться разделение рабочего времени на части;

2) сменное время, в течение которого работник по своему усмотрению определяет периоды работы в пределах установленной нормы продолжительности рабочего времени;

3) время перерыва для отдыха и питания.

Работа в ночное время

Ночным считается время с двадцати двух часов вечера до шести часов утра. Ночной работник - работник, регулярно работающий в ночное время не менее трех часов дневного (сменного) рабочего времени согласно определенному режиму работы или не менее ¼ нормы рабочего времени (недельной, месячной, квартальной, годовой).

Нормальная продолжительность рабочего времени ночных работников не должна превышать восьми часов в течение любого периода в двадцать четыре часа.

Оплата

За работу в ночное время осуществляется доплата в размере, определенном трудовым договором и/или соответствующим коллективным договором, но не менее 20 процентов ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.

Оплата труда за работу в выходные, праздничные дни производится в повышенном размере, определенном трудовым договором и/или соответствующим коллективным договором. С учетом такого повышения оплата труда должна быть не менее чем на 100 процентов выше оплаты труда работника в пределах установленной в трудовом договоре нормы труда.

При применении сверхурочных работ оплата труда производится в повышенном размере, определенном трудовым договором и/или соответствующим коллективным договором. С учетом такого повышения оплата труда должна быть не менее чем на 100 процентов выше оплаты труда работника в пределах установленной в трудовом договоре нормы труда.

Отпуска

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 28 календарных дней за каждый отработанный рабочий год, исчисляемый со дня заключения трудового договора.

В первый год работы у данного работодателя работник приобретает право на полную продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска на условиях и в порядке, определенном трудовым договором, но в любом случае не позднее истечения шести месяцев непрерывной работы.

Трудовые отношения

К отношениям, согласно которым работа выполнялась без заключения трудового договора, и которые в установленном законом порядке признаны трудовыми, применяются нормы трудового законодательства.

Договорные отношения независимо от их названия и вида признаются трудовыми при наличии трех и более указанных признаков:

1) личное выполнение лицом работы по конкретной профессии, специальности квалификации, должности;

2) выполнение лицом работы в интересах, по поручению и под контролем другой стороны, в пользу которой выполняются работы;

3) осуществление регулирования процесса труда, носящего постоянный характер и, как правило, не предусматривающего установление лицу конкретно определенного результата (объема) работ за определенный период времени;

4) выполнение работы на определенном или согласованном с лицом, в интересах которого выполняется работа, рабочем месте с соблюдением установленных им правил внутреннего трудового распорядка;

5) организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) обеспечивается лицом, в интересах которого выполняется работа;

6) систематическая выплата лицу, выполняющему работу, вознаграждения в денежной форме;

7) установление лицом, в интересах которого выполняется работа, продолжительности рабочего времени и времени отдыха;

8) возмещение поездок и других финансовых расходов, связанных с выполнением работы, лицом, в интересах которого выполняется работа.

Напомним, Министерство экономики Украины подготовило проект нового Трудового кодекса, который должен заменить Кодекс законов о труде (КзПП) от 1971 года. Как отмечается в пояснительной записке, реформирование и либерализация законодательства о труде - обеспечить равенство сторон трудового договора, повысить конкурентоспособность бизнеса и позволить ему выйти на новые рынки.