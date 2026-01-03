RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Prosperity Framework: Украина с партнерами согласовала пакет экономического процветания

Фото: министр экономики, окружающей среды и городского хозяйства Алексей Соболев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елена Чернякова

Украина вместе с международными партнерами наработала и согласовала так называемый Prosperity Framework - пакет экономического процветания, который является составляющей безопасности и будущих мирных соглашений.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр экономики, окружающей среды и городского хозяйства Алексей Соболев на брифинге в Офисе президента после встречи с советниками по вопросам национальной безопасности.

"Мы в последние недели вместе с американской стороной, вместе с Всемирным Банком и группой Всемирного Банка нарабатывали документ, который говорит, сколько необходимо капитала для того, чтобы отстроить Украину и сильно нарастить экономический рост в Украину, чтобы Украина была самодостаточна и люди возвращались в Украину", - сказал министр.

В частности, было обсуждено, какие источники для этого уже сегодня, которые могут возникнуть в следующие 10 лет, а также откуда взять частные источники, публичные источники, а также смешанные источники такого капитала. И в частности, через какие инструменты этот капитал может поступать в Украину.

То есть, это инструменты, которые уже существуют, такие как инвестиционные фонды и специальные программы, так и инструменты, которые нужно вместе построить. По словам министра, это все идет вместе с рамкой безопасности.

Резюмируя информацию относительно согласования Prosperity Framework, Соболев добавил, что во вторник план обсудят с американской стороной.

"Сейчас у нас была сессия с координаторами по безопасности и этот план мы согласовали и мы договорились дальше с ними сотрудничать. Следующие встречи будут уже в Париже, уже во вторник для того, чтобы наработать совместный план уже со Штатами, с европейскими странами, и еще и Канадой, и Нордик", - резюмировал он.

Напомним, сегодня премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украине для восстановления и экономического развития на следующее десятилетие нужно около 800 млрд долларов.

Она рассказала, что в течение последних недель Украина и США активно обсуждали дальнейшие шаги в условиях военной экономики и переход к долгосрочному процветанию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экономика УкраиныВойна в Украинемирный план США