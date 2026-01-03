Prosperity Framework: Украина с партнерами согласовала пакет экономического процветания

"Мы в последние недели вместе с американской стороной, вместе с Всемирным Банком и группой Всемирного Банка нарабатывали документ, который говорит, сколько необходимо капитала для того, чтобы отстроить Украину и сильно нарастить экономический рост в Украину, чтобы Украина была самодостаточна и люди возвращались в Украину", - сказал министр.

В частности, было обсуждено, какие источники для этого уже сегодня, которые могут возникнуть в следующие 10 лет, а также откуда взять частные источники, публичные источники, а также смешанные источники такого капитала. И в частности, через какие инструменты этот капитал может поступать в Украину.

То есть, это инструменты, которые уже существуют, такие как инвестиционные фонды и специальные программы, так и инструменты, которые нужно вместе построить. По словам министра, это все идет вместе с рамкой безопасности.

Резюмируя информацию относительно согласования Prosperity Framework, Соболев добавил, что во вторник план обсудят с американской стороной.

"Сейчас у нас была сессия с координаторами по безопасности и этот план мы согласовали и мы договорились дальше с ними сотрудничать. Следующие встречи будут уже в Париже, уже во вторник для того, чтобы наработать совместный план уже со Штатами, с европейскими странами, и еще и Канадой, и Нордик", - резюмировал он.