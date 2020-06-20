Проспект Бандери у Києві частково перекриють більш як на місяць

На проспект Бандери у Києві частково обмежать рух автомобілів перед Північним мостом. Обмеження будуть діяти з 21 червня по 10 серпня.

Про це повідомляє прес-служба КК "Київавтодор".

Як зазначається, рух перекривають через початок наступного етапу ремонту біля Північного мосту.

"Днями рух на проспекті Степана Бандери відкрили усіма смугами. Адже завершено ремонт частини шляхопроводу перед Північним мостом. У ніч з неділі розпочинаємо наступний етап робіт. Будемо працювати на перетині проспектів Степана Бандери з Героїв Сталінграду у напрямку станції метро "Почайна", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, комунальники паралельно почали ремонт і фарбування надземного пішохідного переходу поблизу вул. Йорданській, через що рух по проспекту буде також перекрито 19 червня.

Нагадаємо, через спеку у Києві обмежили рух великогабаритного транспорту: обмеження будуть діяти при температурі повітря понад +28 градусів.

Також РБК-Україна писало, до 15 липня в Києві обмежать рух по вулиці Івана Франка за проведення ремонту.