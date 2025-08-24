Их имена гремят на весь мир: 10 художников и артистов, которые прославляют Украину за границей

ДахаБраха

Киевский квартет, называющий собственную стилистику этнохаос, много лет выстраивает международную аудиторию турне и фестивалями. В их графике - ведущие площадки вроде лондонского Barbican, SFJAZZ в Сан-Франциско и фестивали в Европе и Америке.

Группу часто приглашают на ключевые мировые события. В 2022 ДахаБраха выступила на Glastonbury, где была в лайн-апе рядом с крупнейшими именами.

Группа "ДахаБраха" (фото: instagram.com/dakhabrakha)

Илья Чопоров

Украинский актер Молодого театра в Киеве, где исполняет роль конферансье (Emcee) в украинской постановке мюзикла "Кабаре".

Его исполнение стало вирусным в соцсетях и привлекло внимание вне Украины - ролики со спектакля активно распространяются на платформах, а англоязычные медиа отмечают феномен этой интерпретации.

Контекстно важно, что сам Молодой театр является членом European Theatre Convention - одной из крупнейших сетей европейских театров, что облегчает международные контакты и видимость.

Актер Илья Чопоров (фото: instagram.com/i.choporov)

Оксана Лынив

Украинский дирижер, первая женщина в истории, открывшая Байройтский фестиваль в 2021 году - событие, которое стало символическим прорывом в мире оперной традиции.

В 2024 Лынив дебютировала в Метрополитен-опера с "Турандот", став первым украинским дирижером на этой сцене. Ее выступления отмечали ведущие музыкальные издания.

Также с 2022 года Лынив возглавляет Театро Комунале ди Болонья и входит в пул дирижеров, которых Мэт пригласил в "историческую" неделю с четырьмя женщинами-дирижерами в одном сезоне.

Дирижер Оксана Лынив (фото: nytimes.com)

Наталья Ворожбит

Одна из самых влиятельных украинских драматургов, чья пьеса "Плохие дороги" получила мировую премьеру в Royal Court Theatre в Лондоне и впоследствии снова звучала там в 2022 в солидарность с украинскими художниками.

Ворожбит много лет сотрудничает с британскими институтами (Royal Court, Royal Shakespeare Company), выводя украинские сюжеты на ведущие англоязычные сцены.

Ее режиссерский дебют в кино - фильм "Плохие дороги" - премьерировал в программе "Неделя критики" Венецианского кинофестиваля и получил награды критиков.

Драматург Наталья Ворожбит (фото: wilmatheater.org)

Александр Рудинский

Украинский актер театра и кино работает на сцене и в экранизациях. В 2022 он появился в сериале Netflix "The Decameron", став единственным актером из Восточной Европы в основном актерском составе сезона.

В тот же период Рудинский сыграл роль украинского военного в американском сериале Paramount+ "The Agency", который продюсировал, в частности, Джордж Клуни. Это добавило ему узнаваемости в США.

В 2025 короткометражный фильм "Rock, Paper, Scissors", где Рудинский исполнил главную роль, получил BAFTA в категории Best British Short Film.

Актер Александр Рудинский (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Мстислав Чернов

Украинский режиссер и журналист Associated Press, чья документальная лента "20 дней в Мариуполе" получила "Оскар-2024" за лучший документальный полнометражный фильм - первый в истории Украины.

До этого команда AP во главе с Черновым была отмечена двумя Пулитцеровскими премиями (Public Service и Breaking News Photography) за репортажи из заблокированного Мариуполя.

Фильм показал мировые свидетельства военных преступлений. Институции отдельно подчеркивали, что для AP это первый в истории "Оскар".

Режиссер Мстислав Чернов (фото: instagram.com/mstyslav.chernov)

Валентин Сильвестров

Классик современной украинской музыки, чье творчество давно входит в мировой репертуар. Его широко издала ECM Records, благодаря чему композитор получил системное международное присутствие. Сейчас его произведения также активно записывает Naxos.

Его композиции звучат на ведущих сценах и в оркестровых программах Европы и Северной Америки - от Берлинской филармонии до фестивальных залов. Критики называют Сильвестрова одним из самых оригинальных композиторов нашего времени.

После полномасштабного вторжения Сильвестров вынужденно переехал в Берлин.

Композитор Валентин Сильвестров (фото: lb.ua)

Владислав Троицкий

Театральный режиссер и продюсер, основатель киевского Центра современного искусства "Дах" и мультидисциплинарного фестиваля GogolFest. Именно из "Даха" вышли коллективы, которые сегодня представляют Украину в мире - DakhaBrakha и Dakh Daughters.

Проекты Троицкого регулярно презентуют за границей - от европейских сцен до программ Fondation Cartier в Париже, где он курировал и представлял украинских артистов.

Его деятельность - это культурная дипломатия в практике: междисциплинарные форматы, коллаборации и международные туры, расширяющие представление о современном украинском искусстве.

Театральный режиссер Владислав Троицкий (фото: aspeninstitutekyiv.org)

Жанна Кадырова

Одна из самых известных украинских художниц современности, участница Украинских национальных павильонов Венецианской биеннале (2013, 2015) и центральной международной выставки 2019 года "May You Live in Interesting Times".

После 2022 года ее серия "Palianytsia" стала событием Венеции: Galleria Continua показала проект во время 59-й Биеннале, далее выставку принимали музеи в Европе

Кадырова имеет ряд международных наград (в частности Special Prize Future Generation Art Prize) и в 2024 получила Her Art Prize на ярмарке Art Paris - еще одно подтверждение ее глобальной видимости.

Художница Жанна Кадырова (фото: instagram.com/jannkad)

Антонио Лукич

Украинский кинорежиссер, чей дебют "Мої думки тихі" получил Специальный приз жюри секции East of the West на Карловых Варах (2019) и широко участвовал в фестивалях Европы и Северной Америки.

Его вторая полнометражная лента "Люксембург, Люксембург" имела мировую премьеру в конкурсной секции Orizzonti Венецианского кинофестиваля 2022, после чего прошла отбор ключевых мировых обзоров.

Международные профильные медиа (Variety, Screen Daily, Cineuropa) рецензировали работу Лукича, подчеркивая его узнаваемый юмор и тональность - это системно укрепляет присутствие режиссера за границей.

Кинорежиссер Антонио Лукич (фото: playua.net)